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На Украине отказались признавать бюст Жукова памятником

04 февраля 2020, 03:54  •  63 • Украина
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр недвижимых памятников, сообщил глава украинской организации «Свитанок» Вадим Поздняков.
 
РИА Новости
 

«Министерство культуры Украины издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове»... Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!» — написал он в своём Facebook, приложив копию ответа ведомства на соответствующий запрос.

В июня 2019 года бюст Жукова был снесён националистами во время митинга в Харькове. Позднее власти его восстановили.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что таким образом была восстановлена история и историческая ценность Победы. 

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