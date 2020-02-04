|
На Украине отказались признавать бюст Жукова памятником
04 февраля 2020, 03:54 • 63 • Украина
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр недвижимых памятников, сообщил глава украинской организации «Свитанок» Вадим Поздняков.
РИА Новости
«Министерство культуры Украины издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове»... Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!» — написал он в своём Facebook, приложив копию ответа ведомства на соответствующий запрос.
В июня 2019 года бюст Жукова был снесён националистами во время митинга в Харькове. Позднее власти его восстановили.
Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что таким образом была восстановлена история и историческая ценность Победы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2020, 10:24
|
02 февраля 2020, 03:24
|
01 февраля 2020, 17:39
|
28 января 2020, 03:09
|
30 января 2020, 16:54
|
31 января 2020, 05:54
|
01 февраля 2020, 20:54