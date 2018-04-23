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На Украине осквернили памятник жертвам нацизма
23 апреля 2018, 13:54 • 45 • Украина
В украинской Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. Об этом сообщает ТСН.
© instagram / pvp.poltava
Как отмечается, на памятниках нарисовали нацистскую символику и нанесли антисемитские надписи.
По словам очевидцев, в полиции знали о вероятном осквернении памятника, однако патруль приехал уже после инцидента.
Ранее сообщалось, что в Одессе националисты осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны.
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