На Украине осквернили памятник жертвам нацизма

В украинской Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, на памятниках нарисовали нацистскую символику и нанесли антисемитские надписи.

По словам очевидцев, в полиции знали о вероятном осквернении памятника, однако патруль приехал уже после инцидента.

Ранее сообщалось, что в Одессе националисты осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны.