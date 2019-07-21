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На Украине осквернили памятник генералу Ватутину

21 июля 2019, 17:39  •  95 • Украина
В Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.
 
©wikimedia.org
 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

По данным агентства, неизвестные написали на памятнике красной краской слово «враг» и закрасили инициалы генерала.

Следственно-оперативная группа зафиксировала правонарушение и квалифицировала произошедшее как хулиганство.

Ранее в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

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