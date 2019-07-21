|
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
21 июля 2019, 17:39 • 95 • Украина
В Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.
©wikimedia.org
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Полтавской области.
По данным агентства, неизвестные написали на памятнике красной краской слово «враг» и закрасили инициалы генерала.
Следственно-оперативная группа зафиксировала правонарушение и квалифицировала произошедшее как хулиганство.
Ранее в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2019, 12:39
|
17 июля 2019, 03:24
|
14 июля 2019, 23:24
|
20 июля 2019, 15:54
|
19 июля 2019, 04:09
|
16 июля 2019, 17:39
|
17 июля 2019, 00:09