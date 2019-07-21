На Украине осквернили памятник генералу Ватутину

В Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

По данным агентства, неизвестные написали на памятнике красной краской слово «враг» и закрасили инициалы генерала.

Следственно-оперативная группа зафиксировала правонарушение и квалифицировала произошедшее как хулиганство.

Ранее в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.