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На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»

27 февраля 2020, 21:09  •  58 • Украина
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
 
© newsone_tv Instagram
 

Штраф был наложен в связи с высказываниями ведущего программы «Я так думаю» Руслана Коцабы 5 ноября 2019 года относительно вооружённого конфликта в Донбассе.

«Регулятор... признал в высказываниях... наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или её пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», — говорится в комментарии Нацсовета Украины.

По итогам внеплановой проверки регулятор выявил, что ведущий телеканала «неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы... основанные на предрассудках и манипулировании общественным сознанием».

В частности, по мнению украинского регулятора, в телепередаче «подавалась только одна мысль» и не было показано других точек зрения, что «нарушило права зрителей на объективную информацию».

В конце декабря Нацсовет Украины по вопросам телевидения принял решение проверить телеканал «Наш» из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

В октябре Верховная рада создала следственную комиссию для расследования действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK и обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Киев в атаке на телеканалы, призывающие к миру в Донбассе.

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