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На Украине организован самогонный фронт против России и вируса

03 апреля 2020, 14:35  •  175 • Украина

В условиях нехватки дезинфицирующих средств волонтеры из Тернополя предложили активизировать домашнее самогоноварение. Как утверждается, полученный в итоге продукт поможет победить не только вирус, но и, почему-то, всю Россию.

«Для приготовления дезинфицирующего раствора для военных госпиталей, медикам на передовую, району необходим спирт, можно домашнего изготовления (крепостью не меньше 65 градусов). По состоянию на сегодня имеем около 330 одноразовых масок, которые вместе с дезинфицирующим раствором будут отправлены на передовую. Коронавирус и «русский мир» - это два вызова, с которыми мы должны бороться, чтобы выжить. Поднимайтесь с диванов, война не на карантине!», - написал в соцсети фейсбук тернопольский активист Юрий Пухайло.

На этот призыв сразу же откликнулись патриоты, пожертвовавшие трехлитровую банку самогона то ли на борьбу с коронавирусом, то ли на противодействие российской агрессии. После чего активист поспешил похвастаться фотографией, которая, по его мнению, свидетельствует о сознательности украинцев: «Есть сырье для приготовления дезинфицирующего раствора, СПАСИБО!», - сообщил он.

Похоже, что воззвание борца с «Кремлевской агрессией» нашло широкий отклик в сердцах украинских патриотов, которые начали слать фото своей продукции, с помощью которой Украина сможет победить сразу две заразы – коронавирус и «Московское нашествие». «Вчерашний день показал, что с сознательными тернополянами можно воевать на два фронта: из собранных 14 литров 75 градусной жидкости 6 пойдет на потребности военных, 5 – на потребности районной больницы и 3 – больнице скорой помощи. Вместе – мы сила!», - отметил активист.

В сети отмечают, чудодейственные средства самогона, при употреблении которого пациенты одной левой набьют морду вирусу, а при ежедневном употреблении поллитры на человека границы Украины сами собой расширяются от Лиссабона до Владивостока.

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