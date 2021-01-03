На Украине опровергли регистрацию российской вакцины от коронавируса

Киев, 2 января. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг возможность зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пока она не прошла третью фазу испытаний.

Вакцинация населения страны будет проводиться теми препаратами, которые прошли третью фазу тестирований. То же самое условие распространяется и на возможность развернуть на Украине производство вакцин от коронавируса, добавил Ляшко на своей странице в Facebook.

«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о планах фармкомпании из Харькова подать документы на разрешение производить вакцину «Спутник V» на территории Украины. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.