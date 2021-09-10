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На Украине опровергли проведение спецоперации по "вагнеровцам"

10 сентября 2021, 21:40  •  129 • Политика
Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военная разведка всего лишь проводила мероприятие по "вытаскиванию" россиян на территорию Незалежной
Власти Незалежной продолжают юлить и выкручиваться в вопросе провала спецоперации украинской военной разведки под руководством американцев по выманиванию группы россиян на территорию Украины в июле 2020 года. Страсти с новой силой разгорелись после выпущенного на этой неделе телеканалом CNN материала-бомбы об авторах и исполнителях захвата 33 "вагнеровцев".
В пятницу, 10 сентября, в Верховной раде обнародовали результаты расследования срыва спецоперации, сообщает портал "Гордон". Парламентариям был озвучен мощный по лексическому звучанию отчет.
Как заявила на брифинге глава временной следственной комиссии Рады, депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, "непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" на Украине не было". То, что проводилось, оказывается, "было специальное разведывательное мероприятие в рамках постоянной работы Главного управления разведки".
По ее словам, разведчики собирали данные о ЧВК, которые якобы воюют в Донбассе.
"Было создано что-то типа фейкового сайта, и сотрудники ГУР Минобороны вели собеседования, чтобы получать информацию о том, как действуют ЧВК. Были опрошены сотни лиц", – поведала пани Безуглая.
В итоге в июле 2020-го в ГУР обратилась Служба безопасности Украины. У сотрудников ведомств возникла общая идея "попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в конфликтах (...), с территории РФ на территорию Украины", сообщила депутат.
Для реализации этого плана было организовано "специальное мероприятие", однако называть его спецоперацией никак нельзя, констатировала соратница президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, накануне вокруг этого "мероприятия" в Раде разразился скандал. Выгнанный в прошлом году из фракции "СН" нардеп Гео Лерос – ярый русофоб, внесенный в санкционные списки РФ, – разразился с трибуны гневной речью по поводу срыва спецоперации и потребовал привлечь к ответственности пана Зеленского. По ходу он обозвал главу офиса президента Андрея Ермака "секретаршей" лидера нации.
Напомним, 8 сентября американский телеканал выдал на-гора материал, в котором журналисты рассказали об активном участии в скандальном инциденте, произошедшем в Минске накануне президентских выборов, разведчиков из США. Комментируя этот репортаж известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий не исключил, что он является сигналом Вашингтона Зеленскому о том, что лидер украинцев кое-что должен заокеанским кураторам Незалежной.

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