|
На Украине опровергли данные о снятии запрета на въезд мужчин из России
29 декабря 2018, 10:54 • 74 • Украина
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.
Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания — граждане России», — написал он.
При этом один из пользователей решил всё-таки уточнить у Слободяна, снят ли запрет на въезд российских мужчин на Украину или всё же нет.
«Нет», — ответил на данный вопрос пресс-секретарь.
Таким образом, представитель Госпогранслужбы Украины опроверг своё собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, которое он сделал в интервью изданию «Гордон».
«Запрет на въезд мужчин из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину», — сказал он журналистам ранее.
30 ноября Киев запретил въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Подпишитесь на нас
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 03:10
|
22 декабря 2018, 14:54
|
26 декабря 2018, 19:39
|
23 декабря 2018, 08:54
|
25 декабря 2018, 03:09
|
27 декабря 2018, 03:54
|
26 декабря 2018, 01:54