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На Украине опровергли данные о снятии запрета на въезд мужчин из России

29 декабря 2018, 10:54  •  74 • Украина
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.
 
Reuters
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания — граждане России», — написал он.

При этом один из пользователей решил всё-таки уточнить у Слободяна, снят ли запрет на въезд российских мужчин на Украину или всё же нет.

«Нет», — ответил на данный вопрос пресс-секретарь.

Таким образом, представитель Госпогранслужбы Украины опроверг своё собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, которое он сделал в интервью изданию «Гордон».

«Запрет на въезд мужчин из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину», — сказал он журналистам ранее.

30 ноября Киев запретил въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. 

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