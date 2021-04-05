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На Украине определились со сроком "освобождения" Крыма

05 апреля 2021, 18:10  •  329 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Киевский режим ждет полной капитуляции Москвы из-за дефицита воды на полуострове
Киевский режим обнаружил в России "системный кризис" из-за проблем с водоснабжением в Крыму, что повлечет за собой грядущую "деоккупацию или капитуляцию" Москвы. Об этом заявил бывший виртуальный постпред президента Украины в мифическом образовании крымской АР Борис Бабин.
Выступая в эфире телеканала "Обозреватель" украинский экс-чиновник дал прогноз по срокам "освобождения" российского полуострова.
Как полагает дипломат, "деоккупацию" Крыма посмайданным вождям следует ожидать в ближайших три-четыре года, если засуха будет в регионе аналогичной той, которую он пережил в 2020 году. И тогда "любящие" крымчан власти Незалежной запустят дырявый Северо-Крымский канал.
Ранее американское издание Window on Eurasia предложило Москве решить вопрос с водой не методом бурения скважин, а так, как была ликвидирована проблема транспортного сообщения полуострова с материковой частью РФ, т.е. постройкой связующей магистрали. Для этого, полагают авторы статьи, нужно возвести под Керченским проливом трубопровод для транспортировки воды из Кубани.
Напомним, что киевский режим сейчас пытается окончательно перекрыть подачу днепровской воды в Крым и строить дамбу на Северо-Крымском канале.
В свою очередь российские власти для улучшения водоснабжения Республики возводят в регионе несколько водозаборов, а также в планах и опреснительные установки.

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