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На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 02:54 • 36 • Политика
Ряд западных СМИ, прежде всего The Washington Post, обвинили украинское правительство в финансировании специальных лагерей, где детей учат расовой ненависти и способам убийства под предлогом патриотического воспитания. Украинский министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов заявил в качестве оправдания, что его ведомство ничего такого не делало. Лагерь проходил этим летом «за счет участников, а не министерства».
Отметим, что министр не опроверг сам факт существования лагеря, о котором писали американские СМИ. Он подтвердил, что тот располагается в Тернопольской области и работал этим летом.
Тем не менее финансировался он за счет его участников, а не правительства. Таким образом, настаивает министр, информация о том, что Украина якобы выделила 4 миллиона гривен на финансирование этого и подобных ему лагерей, «где учат убивать», не соответствует действительности.
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