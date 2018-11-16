На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов

Ряд западных СМИ, прежде всего The Washington Post, обвинили украинское правительство в финансировании специальных лагерей, где детей учат расовой ненависти и способам убийства под предлогом патриотического воспитания. Украинский министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов заявил в качестве оправдания, что его ведомство ничего такого не делало. Лагерь проходил этим летом «за счет участников, а не министерства».

Отметим, что министр не опроверг сам факт существования лагеря, о котором писали американские СМИ. Он подтвердил, что тот располагается в Тернопольской области и работал этим летом.

Тем не менее финансировался он за счет его участников, а не правительства. Таким образом, настаивает министр, информация о том, что Украина якобы выделила 4 миллиона гривен на финансирование этого и подобных ему лагерей, «где учат убивать», не соответствует действительности.