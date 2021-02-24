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На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции

24 февраля 2021, 05:05  •  32 • Украина

Телеканалы 112 Украина, ZIK и NewsOne создали новую компанию под названием Медиахолдинг Новости, чтобы обойти санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны. Новый медиахолдинг создали 100 граждан, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, «запрещенная „тройка Медведчука“, называвшая себя Медиахолдинг Новости, натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали».

Он уточнил, что компанию зарегистрировали 18 февраля, через две недели после наложения санкций. Уставной капитал медиахолдинга — 100 гривен — каждый из соучредителей компании «скинулся» по 1 гривне.

Ткаченко предположил, что сейчас идут поиски юридических способов, «чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство».

«Однако сколько новых ООО за 100 гривен не делай — суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их деятельности», — резюмировал Ткаченко.

Согласно данным сервиса YouControl, Тараса Козака, который является владельцем телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, среди соучредителей нового медиахолдинга нет. Руководит новой компанией Виктор Фролов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов — 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение «политической расправой» и подали иски в Верховный суд.

А в Нацсовете заявили, что через суд аннулируют лицензии телеканалов ZIK и 112 Украина.

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