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На Украине опечалились из-за равнодушия США к крымскому вопросу

04 сентября 2021, 16:15  •  224 • Политика
Фото: www.pixabay.com
В Киеве начали понимать, что устроенный им балаган никого не интересует
Украинское государство стало передовиком в проведении антироссийской политики. Местные власти до сих пор отказываются снимать претензии на Крымский полуостров, который давно вернулся в родную российскую гавань. При этом в Незалежной обратили внимание, что поддержка со стороны Запада в этом вопросе серьезно истощилась.
К таким неутешительным для украинского государства выводам пришел бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль. Наблюдательный незалежный обратил внимание: в самом начале многие государства объявили, что не приветствуют возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Тогда такой позиции придерживались порядка 100 держав.
Теперь расстановка сил серьезно изменилась. Это наглядно продемонстрировала состоявшаяся недавно так называемая "Крымская платформа". Принять участие в данном мероприятии согласилась едва ли половина от бывших противников воссоединения Крыма и России.
Москаль также обратил внимание, что в неоднозначном мероприятии участвовали далеко не первые лица западных государств. Глава Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель отказались почтить своим присутствием этот саммит.
"Меркель за день тут была и уплыла", – сетует украинец.
По мнению экс-депутата, теперь Незалежной придется самостоятельно "разбираться" с крымским вопросом.
К слову, недавно жители Болгарии предрекли Украине поражение через шесть часов после вторжения в Россию.

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