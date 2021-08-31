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На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией

31 августа 2021, 09:35  •  390 • Политика
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В офисе президента заявили, что "мир устроен сложно"
Украинская сторона не собирается разрывать торговые отношения с Российской Федерацией, а также закрывать с ней границу. Соответствующее заявление сделал советник главы администрации президента Зеленского Алексей Арестович.
Так, украинский чиновник заявил, отвечая на вопрос, чем вызван отказ Киева от закрытия границ с РФ и прекращения торговли, что Россия является для Незалежной пятым по объему торговым партнером.
В целом же, указал Арестович, "мир устроен сложным образом", и сжигание всех мостов приведет к негативным последствиям для украинского населения.
"Даже если закроем мы все и введем военное положение, возникнет вопрос: "Для чего? Каковы будут последствия?" Начнем взвешивать негативное и позитивное. Несмотря на недоразумение, что вроде мы воюем, в мире такое явление вовсе не чудо", – высказался украинский чиновник, отвечая на вопрос.
Арестович привел в качестве примера Иран и Ирак, которые пережили военный конфликт, однако стороны не отказывались от дипломатических отношений, передает "Свободная Пресса".
К тому же, выразил уверенность советник офиса президента, украинское государство обретает всю большую независимость от России: когда-то последняя занимала первое место среди партнеров Незалежной, теперь же – только пятое, передает телеканал "360".
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что выбранный страной путь по становлению "анти-Россией" чрезвычайно опасен и губителен для государства, так как развитие на основе негатива исключено, равно как и формирование государственной идеологии.

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