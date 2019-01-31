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На Украине официально зарегистрировали новую церковную структуру

31 января 2019, 15:54  •  94 • Украина
Православная церковь Украины официально зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц и общественных формирований украинского Министерства юстиции.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует «LIGA.net».

В реестре новая церковь значится как юридическое лицо под названием «Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)».

Церковная структура была зарегистрирована 30 января 2019 года. 

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Президент России Владимир Путин заявил, что новая церковная структура Украины является политическим проектом, направленным на разделение российского и украинского народов.

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