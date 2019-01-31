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На Украине официально зарегистрировали новую церковную структуру
31 января 2019, 15:54 • 94 • Украина
Православная церковь Украины официально зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц и общественных формирований украинского Министерства юстиции.
РИА Новости
Об этом информирует «LIGA.net».
В реестре новая церковь значится как юридическое лицо под названием «Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)».
Церковная структура была зарегистрирована 30 января 2019 года.
6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.
Президент России Владимир Путин заявил, что новая церковная структура Украины является политическим проектом, направленным на разделение российского и украинского народов.
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