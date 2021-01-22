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На Украине официально ввели определение «неизвестный пол»
22 января 2021, 14:55 • 37 • Украина
В украинских документах в строке «Пол», наряду с «М» и «Ж», появился «неизвестный пол». Первыми определение «неизвестный пол» начало применять министерство здравоохранения Украины.
Об этом свидетельствует ответ Минздрава на информационный запрос «Украинским новостям» и бланк направления на лабораторное тестирование COVID-19.
«Предоставляем бланк направления на лабораторное тестирование материала от лица, соответствующего определению случая COVID-19, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 28.03.2020 №722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)», — говорится в сообщении.
Отметим, пол человека — это физиологические признаки, а гендер — характеристики и модели поведения, которые свойственны для мужчины или женщины.
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