На Украине один человек погиб при крушении легкомоторного летательного аппарата

В Тернопольской области Украины произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает украинская Госслужба по ЧС.

«10 августа в 22:46 по местному времени в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщёвского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот», — заявили в ведомстве.

В ГСЧС добавили, что причина произошедшего устанавливается.

Отмечается, что к ликвидации последствий ЧП были привлечены пять спасателей и одна единица техники.

Ранее стало известно, что на Украине вертолёт совершил аварийную посадку.