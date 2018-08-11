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На Украине один человек погиб при крушении легкомоторного летательного аппарата
11 августа 2018, 09:54 • 28 • Украина
В Тернопольской области Украины произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает украинская Госслужба по ЧС.
РИА Новости
«10 августа в 22:46 по местному времени в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщёвского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот», — заявили в ведомстве.
В ГСЧС добавили, что причина произошедшего устанавливается.
Отмечается, что к ликвидации последствий ЧП были привлечены пять спасателей и одна единица техники.
Ранее стало известно, что на Украине вертолёт совершил аварийную посадку.
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