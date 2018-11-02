На Украине обжаловали решение Рады о санкциях против двух телеканалов

Группа из 49 депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционным обращение парламента к СНБО о введении санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина».

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

«2 ноября 2018 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление... относительно соответствия Конституции (конституционности) постановления Верховной рады «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — указывается в заявлении.

Как отмечается в тексте представления, депутаты считают, что решение принято с нарушением процедур, в частности, были искажены результаты голосования парламентариев «в результате их неличного голосования».

Ранее депутат Рады Юрий Павленко заявил, что принятая украинским парламентом резолюция о санкциях против телеканалов NewsOne и «112 Украина» является «цензурой» и «зачисткой информационного пространства» перед выборами.