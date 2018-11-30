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На Украине обязали иностранцев проходить собеседование перед въездом в страну
30 ноября 2018, 17:39 • 73 • Украина
На Украине вводят процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе россиян, въезжающих в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
©dpsu.gov.ua
«Выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Демченко, в частности, отметил, что при неподтверждении цели поездки иностранца на Украину, последует отказ в праве въезда в страну.
Ранее стало известно, что Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данное решение Киева. По её словам, последние решения властей Украины являются «следствием диких телодвижений руководства страны».
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