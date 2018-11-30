Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
The National Interest о новом "Калашникове": не только новейшее оружие...
Учения на военном положении: ВСУ провели стрельбы в Азовском море
Политолог о запрете въезда на Украину российских мужчин: Киеву было сложно созда...
СБУ пришла с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры
Главная / Украина

На Украине обязали иностранцев проходить собеседование перед въездом в страну

30 ноября 2018, 17:39  •  73 • Украина
На Украине вводят процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе россиян, въезжающих в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
 
©dpsu.gov.ua
 

«Выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Демченко, в частности, отметил, что при неподтверждении цели поездки иностранца на Украину, последует отказ в праве въезда в страну.

Ранее стало известно, что Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данное решение Киева. По её словам, последние решения властей Украины являются «следствием диких телодвижений руководства страны».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 22:09
В РПЦ отметили «торможение» планов по автокефалии для Украины
29 ноября 2018, 22:24
Американский генерал будет готовить ВСУ к «столкновению с непредсказуемым врагом в непредсказуемых обстоятельствах»
30 ноября 2018, 01:39
Как Подкарпатскую Русь превращают в «Карпатскую Украину»

30 ноября 2018, 14:39
Приштинский режим изгоняет последних косовских сербов с их земли
30 ноября 2018, 11:09
В Госдуме напомнили об отсутствии правовой силы резолюции США по Керченскому проливу
30 ноября 2018, 17:54
Приднестровье ожидает провокаций со стороны Одесской и Винницкой областей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.