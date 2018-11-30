На Украине обязали иностранцев проходить собеседование перед въездом в страну

На Украине вводят процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе россиян, въезжающих в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Выделяются группы риска, которые могут быть причастны к дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины. Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Демченко, в частности, отметил, что при неподтверждении цели поездки иностранца на Украину, последует отказ в праве въезда в страну.

Ранее стало известно, что Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данное решение Киева. По её словам, последние решения властей Украины являются «следствием диких телодвижений руководства страны».