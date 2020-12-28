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На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими

28 декабря 2020, 16:20  •  116 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев не откажется от принципов
Украина навсегда порвала с "русским миром". Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
Он также назвал свою страну частью Европы и Запада. И добавил, что она продолжит свое движение именно в таком качестве.
Что касается двух главных принципов, то в Киеве никогда от них не отступятся. От Крыма и Донбасса на Украине отказываться не собираются, отметил министр.
Статус указанных регионов Украина расценивает только как часть своей территории, позволяет им "самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей". Однако быть вне конституции правовой системы страны им не разрешат, заявил Кулеба в интервью журналу "Международная политика".
Высказался посланец Киева и о переговорах в нормандском формате. По его мнению, они сложные и "очень скучные". Между тем Незалежная готова к необычным решениям и собирается потребовать конкретных шагов по достижению мира в Донбассе, передает RT.
Ранее в Крыму назвали главный просчет Украины. Следуя курсом противопоставления России вместо укрепления связей с этой страной, в Киеве допустили серьезную ошибку.

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