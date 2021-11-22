|
На Украине объявили об изменении стратегии обустройства границ: Деньги уже выделены
22 ноября 2021, 21:20 • 98 • Политика
Украина меняет стратегию обустройства границ. "В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе", - похвастал украинский премьер.
На Украине объявили об изменении стратегии обустройства границ. Для этого планируется создать соответствующий департамент, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник 22 ноября.
Он отметил, что на минувшей неделе украинское правительство выделило 21 миллион гривен или порядка 800 тысяч на укрепление границы: строительство защитных сооружений и увеличение количества пограничных войск. Премьер Украины уточнил, что данные средства будут добавляться по мере необходимости.
- говорится в сообщении на сайте правительства Украины.
Добавляется, что данные меры должны позволить навести порядок на пунктах пропуска.
Напомним, что в пятницу 19 ноября глава МВД Украины заявил, что на обустройство границы с Россией и Белоруссией необходимо 17 миллиардов гривен. А ещё несколькими годами ранее на Украине пытались воплотить проект суперстены на границе с Россией на который выделили несколько миллиардов гриве. В итоге деньги были разворованы, а построенная стена не смогла остановить даже диких животных.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2021, 14:35
|
21 ноября 2021, 18:30
|
15 ноября 2021, 21:50
|
22 ноября 2021, 00:20
|
18 ноября 2021, 01:10
|
17 ноября 2021, 13:30
|
18 ноября 2021, 09:20