На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.

«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.

По словам министра, соответствующее постановление уже опубликовано и вступило в силу.

В октябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.

В августе украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях страны.

Подробнее — в материале RT.