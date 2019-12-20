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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
20 декабря 2019, 15:39 • 79 • Украина
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Pixabay
«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
По словам министра, соответствующее постановление уже опубликовано и вступило в силу.
В октябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.
В августе украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях страны.
Подробнее — в материале RT.
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