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На Украине объявили о старте продаж бюстов Зеленского

24 июля 2019, 13:54  •  17 • Украина
На Украине объявили о начале интернет-продаж гипсовых бюстов лидера страны Владимира Зеленского, передают «Украинские новости». Скульптуру главы государства можно приобрести за $78.
 
РИА Новости
 

«Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер», — приводит издание одно из объявлений на сайте интернет-аукциона.

Бюст изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом и представлен в трёх цветовых гаммах — мрамор, слоновая кость, глянец, а также слоновая кость, матовый.

Скульптура украинского президента высотой 23 см весит 2,5 кг.

Ожидается, что официальные продажи бюста Зеленского стартуют по всей стране 25 июля.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что предварительные итоги досрочных парламентских выборов показали, что ответственность за Украину будет нести только сам Зеленский.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Зеленскому удалось стабилизировать свой рейтинг и достичь «очень хорошего результата» на выборах в Раду.

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