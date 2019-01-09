Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отомстили за шатдаун": Демократы в США заблокировали закон о санкциях...
Во Львове избили почётного консула Бельгии
В Эстонии оправдались за плакаты экстремистского толка, разделяющие русских и эс...
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её гла...
Главная / Политика

На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

09 января 2019, 07:24  •  14 • Политика
Власти Украины заявили о пропаже икон в Киево-Печерской лавре. Утверждается, что ценные иконы могли пропасть ещё "до 2003 года".
На Украине объявили о пропаже нескольких ценных икон из Киево-Печерской лавры. С заявлением по этому поводу выступил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, пропажа икон якобы выявилась в ходе инвентаризации, которую работники его ведомства устроили в святыне в конце ноября 2018 года. Министр утверждает, что иконы могли пропасть "до 2003 года".
"На базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - сказал Нищук.
В соцсетях предполагают, что происходящее - очередная провокация Киева с целью передела церковного имущества. Следующим этапом будет арест священнослужителей, захват лавры и передача её в руки "новой церкви" Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

14
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения
08 января 2019, 21:39
В Эстонии оправдались за плакаты экстремистского толка, разделяющие русских и эстонцев - фото
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украины
08 января 2019, 11:54
Трамп пообещал закончить "бесконечные войны" из-за нехватки финансовой помощи от "богатых стран"
08 января 2019, 18:24
Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную фильтрацию"
08 января 2019, 21:39
23 компании, семь граждан и один самолет: США пополнили санкционный список против Венесуэлы
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 00:54
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президента стр...
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
02 января 2019, 12:39
"Дерзко" и "демонстративно": британские СМИ оценили новогоднее обращение Путина
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
02 января 2019, 15:54
В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.