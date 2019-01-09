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На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
09 января 2019, 07:24 • 14 • Политика
Власти Украины заявили о пропаже икон в Киево-Печерской лавре. Утверждается, что ценные иконы могли пропасть ещё "до 2003 года".
На Украине объявили о пропаже нескольких ценных икон из Киево-Печерской лавры. С заявлением по этому поводу выступил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, пропажа икон якобы выявилась в ходе инвентаризации, которую работники его ведомства устроили в святыне в конце ноября 2018 года. Министр утверждает, что иконы могли пропасть "до 2003 года".
В соцсетях предполагают, что происходящее - очередная провокация Киева с целью передела церковного имущества. Следующим этапом будет арест священнослужителей, захват лавры и передача её в руки "новой церкви" Украины.
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