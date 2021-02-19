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На Украине объявили о новых санкциях: СНБО внёс в чёрный список Медведчука

19 февраля 2021, 20:35  •  110 • В мире
СНБО Украины объявил о новых ограничениях. В частности, стало известно, что санкции будут наложены на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Впрочем, это не полный список подпавших под санкции.
После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины стало известно, что Киев вводит ограничения в отношении пяти граждан России, трёх украинцев и против 19 юридических лиц.
На данный момент известно, что санкции введены против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, меры распространяются на всё имущество политика.

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