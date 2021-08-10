Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
Главная / В мире

На Украине объявили о необходимости подготовки к "агрессии" России

10 августа 2021, 01:55  •  80 • В мире
В Минобороны Украины объявили, что все виды вооружённых сил страны вовлечены в масштабную подготовку к оборонительным действиям.
Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Незалежная должна подготовиться к обороне на случай "агрессии" России. По его словам, этой миссии посвящены масштабные учения, в которые вовлечены военные всех видов ВС.
Таран сообщил, что масштабные командно-штабные тренировки, начавшиеся с понедельника, 9 августа, продлятся до 13 августа. За эти дни пройдут тренировки на суше, в море и воздушном пространстве.
Украинский министр также не преминул отметить, что на пяти общевойсковых полигонах наращиваются боевые способности объединённых сил, 14 органов военного управления ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





80
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 18:35
Шукшина показала многотысячные протесты во Франции. Но скандал вызвал всего один плакат
09 августа 2021, 22:15
Биатлонист Тихонов ответил на резкий комментарий от белорусов о "короне" России
09 августа 2021, 20:25
Лукашенко призвал Россию дать Минску новый кредит
09 августа 2021, 22:15
В Праге озвучили статистику по COVID у привитых
10 августа 2021, 00:05
ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
10 августа 2021, 00:05
Гейтс стал замыкающим в пятёрке Forbes
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
10 августа 2021, 00:05
ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
10 августа 2021, 00:05
"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белорусс...
10 августа 2021, 00:05
Рабинович предложил отправить на следующую Олимпиаду Вятровича и Ницой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2021, 11:55
"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей "самой большой ошибке"
04 августа 2021, 18:30
Госпереворот в Белоруссии: сценарий передал Протасевич, а Тихановской стало страшно
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.