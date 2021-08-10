На Украине объявили о необходимости подготовки к "агрессии" России

В Минобороны Украины объявили, что все виды вооружённых сил страны вовлечены в масштабную подготовку к оборонительным действиям.

Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Незалежная должна подготовиться к обороне на случай "агрессии" России. По его словам, этой миссии посвящены масштабные учения, в которые вовлечены военные всех видов ВС.

Таран сообщил, что масштабные командно-штабные тренировки, начавшиеся с понедельника, 9 августа, продлятся до 13 августа. За эти дни пройдут тренировки на суше, в море и воздушном пространстве.

Украинский министр также не преминул отметить, что на пяти общевойсковых полигонах наращиваются боевые способности объединённых сил, 14 органов военного управления ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.