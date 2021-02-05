На Украине объявили о начале импичмента Зеленского

Случилось то, что случилось. Зеленский давно напрашивался на такой исход дела. Оппозиционная партия объявила о начале процедуры импичмента президента Украины.В резолюции партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» написано: «Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента».Поводом послужило решение Зеленского ввести санкции против народного депутата Тараса Козака и заблокировать работу трех ведущих телеканалов. Не только украинское, но и мировое сообщество возмущено действиями Зеленского, посчитав его решения антиконституционными и противоправными.Сейчас телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube. Сам украинский лидер признался, что телеканалы ведут пропаганду, «финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Европе», говоря о России.