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На Украине объявили о начале импичмента Зеленского
05 февраля 2021, 03:25 • 65 • Украина
Случилось то, что случилось. Зеленский давно напрашивался на такой исход дела. Оппозиционная партия объявила о начале процедуры импичмента президента Украины.
В резолюции партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» написано: «Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента».
Поводом послужило решение Зеленского ввести санкции против народного депутата Тараса Козака и заблокировать работу трех ведущих телеканалов. Не только украинское, но и мировое сообщество возмущено действиями Зеленского, посчитав его решения антиконституционными и противоправными.
Сейчас телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK вынужденно ушли из эфира и ведут трансляцию через YouTube. Сам украинский лидер признался, что телеканалы ведут пропаганду, «финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Европе», говоря о России.
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