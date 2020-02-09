Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как понять будущее. Почему косметические изменения не сработают. В. Катасонов
В Одессе вновь снесли памятную доску маршала Жукова
"Тихий" депутат со "злым чоппером". В Петербурге начали сост...
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали...
Главная / Украина

На Украине объявили о добровольном призыве в армию для лиц 18 и 19 лет

09 февраля 2020, 23:39  •  82 • Украина
Украинские граждане в возрасте 18 и 19 лет будут призываться на срочную службу в армию в 2020 году только на добровольной основе, заявил в эфире телеканала «Украина 24» министр обороны страны Андрей Загороднюк.
 
© Ministry of Defense of Ukraine Flickr
 

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что в этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 — исключительно с согласия призывников», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Загороднюк уточнил, что соответствующие разъяснения уже направлены в областные государственные администрации, и в настоящее время готовятся поправки в правительственное постановление и правовую базу Минобороны, которые затем будут опубликованы.

В то же время, по словам министра, украинцы, не достигшие 20 лет, при желании могут проходить службу в ВС Украины на контрактной основе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2020 году лиц с 18 лет, а также граждан, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку.

В ноябре Загороднюк назвал своей персональной целью отмену обязательного призыва в армию. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
08 февраля 2020, 21:39
Зеленский заявил об имидже «президента мира» в Европе
09 февраля 2020, 13:54
На Украине три ребёнка провалились под лёд и утонули
09 февраля 2020, 10:39
Посёлок на окраине Горловки лишился электричества из-за обстрела ВСУ
08 февраля 2020, 15:24
RTA: Молдова на пороховой бочке
09 февраля 2020, 23:39
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
08 февраля 2020, 15:09
Зеленский встретился с Папой Римским
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
08 февраля 2020, 05:39
Путин оставил черную метку в каше для Лукашенко (Telegram. Обзор)
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
05 февраля 2020, 18:54
«Превосходит зарубежные машины»: на что способен новейший российский танк Т-90М «Прорыв»
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.