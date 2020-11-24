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На Украине объявили Джо Байдена украинцем из Запорожской Сечи

24 ноября 2020, 05:30  •  41 • Украина

Новоизбранный президент США Джо Байден — выходец из украинской знати, объявил профессор политологии из Национального университета «Украина» Валерий Бебик. «Мало кто знает, что Джо Байден — далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду — лондонскому банкиру — передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Соединенные Штаты Америки», — сказал Бебик в украинских СМИ.

«Золото Полуботка» — популярный на Украине псевдоисторический миф о том, как «еврейская плутократия» в XVIII обокрала украинцев. Согласно этому мифу, атаман Запорожской Сечи Павел Полуботок помогал соратнику Петра I Александру Меньшикову в его интригах, чтобы создать независимое Украинское государство, и это ему почти удалось. Однако в 1723 году Полуботок был арестован по приказу Петра и посажен в Петропавловскую крепость, где вскоре скончался. Перед арестом Полуботок якобы передал английской Ост-Индской компании как банковский вклад казну Запорожской Сечи. Доверенным лицом Полуботка в Лондоне якобы был потомок основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого-Байды, от которого, как считает Бебик, ведет свое происхождение «украинец» Джо Байден.

В завещании Полуботок якобы указал, что 80% казны должны пойти на независимость Украины, остальное — потомкам Полуботка. Однако еврейские банкиры с Туманного Альбиона якобы не выполнили завещания Полуботка. Казна гетмана, выросшая благодаря банковским процентам до неимоверной суммы, исчезла. Согласно украинскому псевдоисторическому мифу, на золото Полуботка Джордж Вашингтон и Бенджамин Франклин основали США.


Украинские (а точнее польско-литовские) корни Джо Байдена — плод больного воображения Валерия Бебика. Перу Бебика принадлежат «изыскания» о том, что от «древней Украины» якобы происходит цивилизация античной Греции, украинцем был Платон и другие великие античные философы. Бебик утверждает, что основатели Рима Ромул и Рем — выходцы из города Ромны в Сумской области, а областной центр Сумы — производное от слова «шумер». Также по мнению Бебика украинцами были египетская царица Нефертити, Сидхартха Гаутама (первый Будда), Иисус Христос, основатель ислама Мухаммед, Чингисхан.

«Исследования» Бебика выглядят как творчество душевнобольных. Однако этого «историка» (на самом деле инженера по образованию) регулярно номинируют на Национальную премию имени Тараса Шевченко. В 2015 году Петр Порошенко назначил Бебика главой общественного совета при Министерстве информационной политики Украины. Успех Бебика объясняется тем, что он транслирует информационные продукты, выросшие в украинских общинах США и Канады. Именно заокеанские украинские националисты в президентство Виктора Ющенко насаждали на Украине миф о «древних украх» и теорию, что нынешние украинские девчата — прямые правнучки амазонок из древнегреческих мифов. Стоит напомнить, что «древних укров» — потомков шумеров, придумал бывший гауптштурмфюрер из дивизии СС «Галичина» Лев Силенко (1921−2008), создатель неоязыческой украинской религии «Мага -вiра».

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