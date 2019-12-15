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На Украине объяснили желание министров увеличить свою зарплату
15 декабря 2019, 02:24 • 69 • Украина
Министр украинского правительства Дмитрий Дубилет объяснил в интервью телеканалу «Наш» желание министров увеличить свою зарплату.
РИА Новости
По его словам, не все из них имеют «финансовую подушку» и им трудно содержать свои семьи.
«Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии», — цитирует его «Укринформ».
Вместе с этим он добавил, что многие министры и их заместители пришли на свои должности из частного сектора.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров в полном объёме.
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