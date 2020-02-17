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На Украине объяснили замену следователей по делу MH17
17 февраля 2020, 17:24 • 220 • Украина
Ротация украинских следователей по делу о крушении MH17 является плановой, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости
«Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует со сменой, ротацией следователей», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что вопрос рассматривается, но «в контексте нормальной ротации».
По словам Пристайко, не все следователи уходят, есть наработанные материалы, и Киев намерен обеспечить всю необходимую помощь Амстердаму.
Ранее нидерландская газета NRC Next сообщила об увольнении всех шести украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании MH17.
17 июля 2014 года самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.
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