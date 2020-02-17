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На Украине объяснили замену следователей по делу MH17

17 февраля 2020, 17:24  •  220 • Украина
Ротация украинских следователей по делу о крушении MH17 является плановой, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
 
РИА Новости
 

«Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует со сменой, ротацией следователей», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что вопрос рассматривается, но «в контексте нормальной ротации».

По словам Пристайко, не все следователи уходят, есть наработанные материалы, и Киев намерен обеспечить всю необходимую помощь Амстердаму.

Ранее нидерландская газета NRC Next сообщила об увольнении всех шести украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании MH17.

17 июля 2014 года самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. 

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