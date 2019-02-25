|
На Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню
25 февраля 2019, 17:09 • 208 • Украина
Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил международного песенного конкурса, заявили в ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».
@MaruvOfficial Facebook
«Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав», — цитирует Интерфакс-Украина члена правления НОТУ, ответственную за юридическое и международное направление деятельности Инну Гребенюк.
Она отметила, что вокруг Евровидения «очень много манипуляций», в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.
Гребенюк также проинформировала о переговорах с победительницей национального отбора на конкурс Maruv.
Ранее Maruv заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины. По её словам, в договоре с НТКУ содержится пункт о незамедлительной передаче авторских прав на её песню.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
208
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2019, 02:09
|
20 февраля 2019, 16:54
|
24 февраля 2019, 21:54
|
19 февраля 2019, 16:56
|
22 февраля 2019, 01:39
|
22 февраля 2019, 21:09
|
23 февраля 2019, 18:09