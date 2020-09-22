Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Главная / Политика

На Украине объяснили "сдачу" Крыма приказом Обамы

22 сентября 2020, 16:40  •  43 • Политика
Барак Обама. Фото: Andreas Gebert/dpa/www.globallookpress.com
Тогдашний глава Белого дома дал Незалежной команду "не дергаться" из-за полуострова
Власти Украины просто "сдали" Крым по приказу теперь уже бывшего президента США. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.
В прошлом соратник экс-президента Петра Порошенко заявил, что Барак Обама вел какие-то игры с российским лидером Владимиром Путиным. А руководству Незалежной велел "не дергаться".
Жвания и все в Киеве не знают, почему полуостров "сдали" РФ. Но то, что это сделали по указке из Америки, известно "десяткам людей". США запретили ведущим украинским политикам того времени отправлять на оборону Крыма "армию и вооруженных националистов". И те подчинились.
Бывший депутат согласился с выводом Госбюро расследований о том, что в потере Крыма виноват Виктор Янукович. Однако отметил, что наказать нужно и остальных ответственных за это. По его мнению, главный виновник – Александр Турчинов, приказавший украинским военным ничего не делать во время "захвата" Крыма Россией.
Расплатиться за "аннексию" должны также экс-президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, добавил Жвания. Эти двое сделали все, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть: отключили полуостров от электричества и водоснабжения, угрожали послать туда националистов и запрещали русский язык.
Вине Турчинова, Порошенко и Яценюка в "аннексии" Крыма есть доказательства Украинские власти помогли России "захватить" полуостров, заключил экс-депутат во время обращения, опубликованного на его ютуб-канале.
Ранее в Крыму назвали три причины ухода от Незалежной. Это полное равнодушие Киева к региону и нежелание его развивать, агрессия в отношении населения полуострова и восстановление исторической справедливости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
22 сентября 2020, 08:25
В Омске ответили "потерявшему" одежду Навальному, где искать вещи
22 сентября 2020, 02:55
Кто убил 300 человек на борту MH17? Антипов рассказал, почему ничего не ждёт от суда в Гааге
22 сентября 2020, 10:15
"Его здесь нет": Политолог заметил странность на фото Навального и лично поехал в "Шарите"
22 сентября 2020, 12:05
Трамп в четырёх словах ответил на вопрос об "отравителе" Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в...
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и...
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ...
22 сентября 2020, 05:40
Кравчук: Путин «переиграл» Украину
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.