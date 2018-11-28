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На Украине объяснили порядок действий в случае изымания собственности людьми в военной форме

28 ноября 2018, 20:09  •  208 • Украина
Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Родион Тимошенко рассказал, что делать украинцам, если к ним придут «в камуфляже забирать машину или корову».
 
©Ministry of Defense of Ukraine
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, в таких случаях необходимо обращаться в правоохранительные органы.

«Если кто-то в камуфляже пришёл забирать корову или машину — есть полиция. Обращайтесь в полицию — таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться», — сказал он.

По словам Тимошенко, ему ранее уже задали вопрос, почему в Мариуполе и Бердянске представители администрации города ходят в камуфляже.

«Я поставил задачу, и наши военкомы проверили на местах — никто в камуфляже не ходит. То есть кто-то занимается такой работой — грузить людей информацией, которая не соответствует действительности», — пояснил он, подразумевая ситуацию с введённым в стране военным положением.

Ранее стало известно, что закон о введении военного положения на территории ряда регионов Украины был опубликован в официальном издании Верховной рады «Голос Украины», что ознаменовало начало действия специального режима.

Как указывают украинские СМИ, во время военного положения в стране могут ограничиваться права и свободы граждан, предусмотренные 11 статьями Конституции Украины. В частности, ограничения могут коснуться права на владение, использование и распоряжение своей собственностью.

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