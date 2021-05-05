На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России

Глава украинской погранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что вертолет из России однажды нарушил воздушную границу Незалежной. Он не стал детализировать, когда произошло "вторжение", однако отметил, что пограничники не стали сбивать его.

Главный пограничник Украины Сергей Дейнеко объяснил, почему в Незалежной решили не сбивать "вторгшийся" на территорию вертолет из России. по словам генерал-майора, инцидент произошел в приграничной территории. Впрочем, когда именно все случилось, он пояснять не стал.

Дейнеко лишь отметил, что речь идет о вертолете Ми-8. По его словам, воздушное судно пересекло воздушную границу на 50 метров и менее минуты пребывало на территории Незалежной.

Глава Госпогранслужбы Украины отметил, что есть как минимум два обстоятельства, по которым воздушное судно не было сбито.

Во-первых, для уничтожения такой машины необходим переносной зенитно-ракетный комплекс, которые есть не у всех пограничных нарядов Украины. Кроме того, граница между двумя государствами не демаркирована, поэтому велика вероятность ошибки, указал он.

Генерал также раскритиковал "диванных аналитиков", выступающих за то, чтобы атаковать военную технику из России. По его словам, он хотел бы посмотреть на их реакцию, когда последует ответ Москвы, передает РИА Новости.