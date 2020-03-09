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На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе

09 марта 2020, 11:35  •  210 • Украина
Агрессивная политика по отношению к инакомыслию со стороны Киева еще обязательно скажется плачевно для Украины. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Проигранная война

Осужденный в Донецкой Народной Республике за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал маловероятным возвращение Донбасса в состав Украины.
«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях», — пояснил Асеев.
Он обратил внимание, что в школах и вузах ДНР и ЛНР изучают подвиги ополченцев Донбасса. Бывший шпион выразил мнение, что Украине не нужны люди, которые участвовали в гражданской войне на стороне народных республик в любом качестве. Он добавил, что таких людей необходимо вывезти на территорию Российской Федерации, после чего Киев должен получить контроль над границей.
«Тех, кто имели отношение к корпусам — не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса», — пояснил журналист.
Но при этом Асеев считает нереализуемым такой сценарий, назвав его фантазией.
«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли. <…> Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше», — заявил он.

Попытка удержаться у власти

Как отметил Евгений Голышкин, ничего удивительного в таких «прозрениях» со стороны украинских участников вооруженного конфликта нет. Ведь они в курсе, как Киев вел все эти годы политику дегуманизации и демонизации населения Донбасса.
«В глубине души они прекрасно понимают, что люди Донбасса имеют полное право сами решать свою судьбу и не соглашаться с откровенным враждебным для значительной части населения Украины постмайданным политическим курсом. В Донбассе с уважением относились и к украинскому языку, и культуре и никогда не ущемляли прав носителей украинского. Другой вопрос, что в ЛНР и ДНР практически никто им не пользуется и самосознание народа русское», — пояснил Евгений Голышкин.
По словам украинского политолога, агрессивная политика по отношению к инакомыслию со стороны Киева еще обязательно скажется плачевно для Украины. Нежелание исполнять взятые на себя обязательства в контексте исполнения Минских соглашений говорит о том, что Киев не желает видеть Донбасс в составе Украины.
«При этом военная тема и спекуляции на данном вопросе — лишь комфортное имитационное действие для удержания себя у власти, параллельно выполняются поручения внешних сил. Конечно же, в Донбассе никогда не примут навязываемых правил. Данная ситуация — это не просто какое-то идеологическое противостояние, а кровь и слезы народа, которые не дадут относиться к происходящему равнодушно», — заключил Евгений Голышкин.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.
Автор: Илья Муромский

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