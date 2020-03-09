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На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
09 марта 2020, 11:35 • 210 • Украина
Агрессивная политика по отношению к инакомыслию со стороны Киева еще обязательно скажется плачевно для Украины. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.
Проигранная война
Осужденный в Донецкой Народной Республике за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал маловероятным возвращение Донбасса в состав Украины.
Он обратил внимание, что в школах и вузах ДНР и ЛНР изучают подвиги ополченцев Донбасса. Бывший шпион выразил мнение, что Украине не нужны люди, которые участвовали в гражданской войне на стороне народных республик в любом качестве. Он добавил, что таких людей необходимо вывезти на территорию Российской Федерации, после чего Киев должен получить контроль над границей.
Но при этом Асеев считает нереализуемым такой сценарий, назвав его фантазией.
Попытка удержаться у власти
Как отметил Евгений Голышкин, ничего удивительного в таких «прозрениях» со стороны украинских участников вооруженного конфликта нет. Ведь они в курсе, как Киев вел все эти годы политику дегуманизации и демонизации населения Донбасса.
По словам украинского политолога, агрессивная политика по отношению к инакомыслию со стороны Киева еще обязательно скажется плачевно для Украины. Нежелание исполнять взятые на себя обязательства в контексте исполнения Минских соглашений говорит о том, что Киев не желает видеть Донбасс в составе Украины.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.
Автор: Илья Муромский
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