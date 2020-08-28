На Украине объяснили отказ российских гимнасток от участия в ЧЕ-2020 «политическими мотивами»

Президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова резко раскритиковала ложь, которую активно тиражируют в украинских соцсетях по поводу участия Сборной России в Чемпионате Европы.Тренер заявила, что российские гимнастки не подавали заявку на участие в соревнованиях, которые могут не состояться. В списке участников девушек действительно нет.Винер-Усманова пояснила, что проведение ЧЕ-2020 в Киеве действительно находится под вопросом из-за коронавирусной ситуации. Тренер добавила, что Украина надеется на то, что соревнования состоятся, но лично она в это не верит. Окончательного решения пока нет, добавила она.Несмотря на это, в украинских соцсетях активно распространяют информацию, что российские гимнастки демонстративно отказались от участия в соревнованиях в Киеве, едва ли не приплетая к ситуации политику. Но, очевидно, это полная ерунда.Винер-Усманова добавила, что Сборная не хочет терять деньги, которые необходимо потратить на перелет, проживание, питание, тренировки, а эти суммы невозвратные. По ее словам, это одна из главных причин, почему в списке участников нет российской Сборной.«Всё прояснится ближе к концу сентября, уточнила Винер. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования»Президент ВФХГ также добавила, что другие государства с большим опасением делают заявки на участие в соревнованиях, так как тоже не хотят терять деньги.«Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований»