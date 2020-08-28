Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - ...
Главная / Украина

На Украине объяснили отказ российских гимнасток от участия в ЧЕ-2020 «политическими мотивами»

28 августа 2020, 12:35  •  239 • Украина
Президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова резко раскритиковала ложь, которую активно тиражируют в украинских соцсетях по поводу участия Сборной России в Чемпионате Европы.

Тренер заявила, что российские гимнастки не подавали заявку на участие в соревнованиях, которые могут не состояться. В списке участников девушек действительно нет.

Винер-Усманова пояснила, что проведение ЧЕ-2020 в Киеве действительно находится под вопросом из-за коронавирусной ситуации. Тренер добавила, что Украина надеется на то, что соревнования состоятся, но лично она в это не верит. Окончательного решения пока нет, добавила она.

Несмотря на это, в украинских соцсетях активно распространяют информацию, что российские гимнастки демонстративно отказались от участия в соревнованиях в Киеве, едва ли не приплетая к ситуации политику. Но, очевидно, это полная ерунда.

Винер-Усманова добавила, что Сборная не хочет терять деньги, которые необходимо потратить на перелет, проживание, питание, тренировки, а эти суммы невозвратные. По ее словам, это одна из главных причин, почему в списке участников нет российской Сборной.

«Всё прояснится ближе к концу сентября, уточнила Винер. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования»

Президент ВФХГ также добавила, что другие государства с большим опасением делают заявки на участие в соревнованиях, так как тоже не хотят терять деньги.

«Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



239
Источник
Похожие новости
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
27 августа 2020, 17:20
Зеленский дал отмашку на агрессивные действия в Донбассе
27 августа 2020, 17:20
Знак свыше: Гигантский флаг Украины порвался через три дня
28 августа 2020, 08:55
Гордон в ужасе от беспомощности СБУ перед ФСБ
26 августа 2020, 20:15
На выборах мэра Киева Владимир Зеленский не смог противостоять Виталию Кличко, а в Днепропетровске – Петру Порошенко
27 августа 2020, 15:30
Белоруссия и Украина – независимые республики «китайского контура» в составе России
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
25 августа 2020, 19:30
Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"
22 августа 2020, 11:40
"И эти люди Белоруссией управлять будут?": Слова Тихановской о Крыме взбесили Сатановского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.