На Украине объяснили допуск российского самолёта вопреки запрету

Украина разрешила российскому самолёту войти в воздушное пространство страны, чтобы избежать аварийной ситуации.

«Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, в которую оно влетало, то это была бы вина Украины», — заявила пресс-секретарь госпредприятия по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» Руслана Данылив в эфире ObozTV.

По её словам, в чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пустить самолёт в своё воздушное пространство.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал новость, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.