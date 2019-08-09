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На Украине объяснили допуск российского самолёта вопреки запрету
09 августа 2019, 19:54 • 78 • Украина
Украина разрешила российскому самолёту войти в воздушное пространство страны, чтобы избежать аварийной ситуации.
© pixabay.com
«Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, в которую оно влетало, то это была бы вина Украины», — заявила пресс-секретарь госпредприятия по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух» Руслана Данылив в эфире ObozTV.
По её словам, в чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пустить самолёт в своё воздушное пространство.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал новость, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
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