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На Украине объяснили демонстративный отвод войск РФ от границ Незалежной

30 апреля 2021, 14:05  •  160 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нападать на Киев Москва и не собиралась, план был хитрее, считает эксперт
Отвод войск Вооруженных сил России от границы Незалежной рассчитан на внешних игроков и "украинскую пятую колонну". Об этом заявил местный военный эксперт Михаил Притула.
По его мнению, к ситуации на Украине приковано внимание всего мира, поэтому Москве нужно было продемонстрировать внешним наблюдателям, что она не настроена на конфликт и поэтому отводит войска. В то же время она постаралась дать понять украинцам, ожидающим, что "русский мир даст им счастье", что Россия хоть и уходит, но готова помочь, если они сами начнут восстание.
Сама же Россия атаковать Украину не собирается, уверен Притула. По его мнению, у нее для этого недостаточно сил.
"100 тысяч войск мало для захвата 40-миллионной страны, нужна 2-3-миллионная армия как минимум",
– приводит слова украинского эксперта издание "Главред". По его данным, у РФ был план в 2008 г. собрать в Донбассе армию численностью 2 миллиона человек и с ее помощью захватить Украину, но замысел не был реализован.
Ранее российские войска провели масштабные учения в ряде регионов страны, в том числе в Крыму. После их завершения министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ о возвращении подразделений на базы постоянной дислокации. Это известие приветствовали в Брюсселе, а в Киеве и вовсе выставили решение главы Минобороны РФ о перемещении войск как собственную победу.
При этом украинские пограничники и разведка пристально наблюдают за выполнением приказа Шойгу и опасаются, что не все успеют вернуться на места в установленный срок.

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