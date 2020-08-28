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На Украине обвинили Саакашвили в шантаже Киева и проверке реакции Грузии
28 августа 2020, 11:40 • 107 • Украина
Заявление Саакашвили о своем «возвращении» в Грузию является проверкой реакции грузинских властей, а также, возможно, легким шантажом Киева. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.
Саакашвили рвется в Грузию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем последнем видеообращении выразил благодарность Украине как своему «второму дому». При этом он добавил, что собирается вернуться на родину — в Грузию.
Грузинский и украинский политик добавил, что за последние семь лет он многое прошел, получил ценный опыт и знания для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». Кроме того, он признался, что допускал ошибки во время своего президентства.
Проверка реакции Грузии
Как отметил Евгений Голышкин, заявление Саакашвили о «возвращении» в Грузию является проверкой реакции грузинских властей, а также, возможно, легким шантажом Киева. В ближайшей перспективе его возврат в Грузию маловероятен из-за ряда уголовных дел.
По мнению украинского политолога, все заявления Саакашвили о своем профессионализме и достижениях носят пропагандистский характер. Ни Грузия, ни Украина не могут быть ему благодарны за какие-либо весомые положительные достижения для народов. Но всегда при желании он может достать из рукава тонну компромата на различные махинации в бюджетной сфере и политические провокации против той или иной политической силы.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после возбуждения против него уголовных дел по обвинению в коррупции. В 2015 году действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство и назначил на пост губернатора Одесской области. Однако вскоре Порошенко разочаровался в экс-президенте Грузии и лишил его губернаторского поста, а затем и гражданства. В 2019 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил главой комитета реформ.
Недавно Михаил Саакашвили раскритиковал глав органов местной власти на Украине. По его мнению, действия чиновников ставят под угрозу существование страны.
Автор: Илья Муромский
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