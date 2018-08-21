На Украине обвинили Россию в задержке более 150 иностранных судов

Россия «задержала» более 150 иностранных судов у Керченского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, российские пограничники продолжают осматривать суда, которые идут курсом в Азовское море.

Он отметил, что суда задерживаются на несколько дней. При этом, как подчеркнул Слободян, корабли, которые следуют в российские порты, якобы проходят практически без задержек.

Ранее на Украине предложили обратиться в ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.

В середине августа в Совфеде прокомментировали НСН ситуацию с задержанием судна «Механик Погодин» на Украине.