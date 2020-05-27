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На Украине обвинили Россию в срыве переговоров в ОБСЕ
27 мая 2020, 19:55 • 41 • Политика
Журналисты называли ситуацию "беспрецедентным шагом"
В украинских СМИ сообщили, что представитель от России на заседании ОБСЕ в Вене по вопросу Крыма якобы попытался прервать выступление представителя Украины, поскольку оно "ему не нравится".
Журналист Рикард Юзвяк сообщил о происшествии во время онлайн-заседания на своей странице в соцсетях. Он счел это "беспрецедентным шагом".
“Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности на Черном и Азовском морях”, – цитирует своего сотрудника "Радио Свобода".
Украинским спикером на заседании был представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, который поднял, как указывает издание, вопрос об угрозах международной безопасности из-за того, что, по мнению Незалежной, Россия милитаризует Черное и Азовское море.
Недавно французские журналисты в одной из своих статей отвели Крым России, однако вскоре они назвали это "ошибкой" и исправили карту, поскольку это противоречило позиции властей Франции.
Другие западные журналисты, считают, что между Россией и Украиной развяжется война из-за Крыма.
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