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Журналисты называли ситуацию "беспрецедентным шагом"

В украинских СМИ сообщили, что представитель от России на заседании ОБСЕ в Вене по вопросу Крыма якобы попытался прервать выступление представителя Украины, поскольку оно "ему не нравится".

Журналист Рикард Юзвяк сообщил о происшествии во время онлайн-заседания на своей странице в соцсетях. Он счел это "беспрецедентным шагом".

“Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности на Черном и Азовском морях”, – цитирует своего сотрудника "Радио Свобода".

Украинским спикером на заседании был представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, который поднял, как указывает издание, вопрос об угрозах международной безопасности из-за того, что, по мнению Незалежной, Россия милитаризует Черное и Азовское море.

Недавно французские журналисты в одной из своих статей отвели Крым России, однако вскоре они назвали это "ошибкой" и исправили карту, поскольку это противоречило позиции властей Франции.

Другие западные журналисты, считают, что между Россией и Украиной развяжется война из-за Крыма.