Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Главная / Политика

На Украине обвинили Россию в срыве переговоров в ОБСЕ

27 мая 2020, 19:55  •  41 • Политика
Фото: Omar Marques / Sopa Images/www.globallookpress.com
Журналисты называли ситуацию "беспрецедентным шагом"
В украинских СМИ сообщили, что представитель от России на заседании ОБСЕ в Вене по вопросу Крыма якобы попытался прервать выступление представителя Украины, поскольку оно "ему не нравится".
Журналист Рикард Юзвяк сообщил о происшествии во время онлайн-заседания на своей странице в соцсетях. Он счел это "беспрецедентным шагом".
“Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности на Черном и Азовском морях”, – цитирует своего сотрудника "Радио Свобода".
Украинским спикером на заседании был представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, который поднял, как указывает издание, вопрос об угрозах международной безопасности из-за того, что, по мнению Незалежной, Россия милитаризует Черное и Азовское море.
Недавно французские журналисты в одной из своих статей отвели Крым России, однако вскоре они назвали это "ошибкой" и исправили карту, поскольку это противоречило позиции властей Франции.
Другие западные журналисты, считают, что между Россией и Украиной развяжется война из-за Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 09:55
"Это безобразие, вот и всё": Экс-глава Чувашии осмелился спорить с Путиным в суде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 09:55
Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.