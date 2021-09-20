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На Украине обвинили Россию в манипуляции газовым рынком в Европе

20 сентября 2021, 20:55  •  129 • Политика
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Раде призвали власти страны раскрыть стратегию по удержанию повышения цены на голубое топливо для населения
Киевский режим обвинил Россию в якобы искусственном росте цены на газ, чтобы оказывать давление на Украину и Европу. С данным спичем выступила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в ходе сегодняшнего заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Запись ее выступления размещена на ютуб-канале "Рада".
"Россия, очевидно, манипулирует рынком, чтобы использовать искусственный рост цен на газ как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу", – объявила пани Кондратюк.
Представительница партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" призвала власти страны объяснить населению, какой будет стратегия государства по недопущению роста тарифов на голубое топливо, тепло, электроэнергию в связи с резким повышением цен на энергоносители на мировых рынках.
Вероятно, пани Кондратюк нужно прежде всего посмотреться в зеркало, прежде чем всю вину за рост газовых тарифов в соборной перекладывать на РФ, или внимательно прислушаться к мнению профессионалов-соотечественников. Например, к  оценке действий постмайданных вождей бывшего министра экономики Виктора Суслова.
Он напомнил согражданам, что Украина на сегодня является единственным государством в Европе, которое отказалось заключать с Россией долгосрочный контракт на закупку российского сырья. В результате сейчас Киев вынужден приобретать газ по рыночной цене, которая на прошлой неделе перевалила за $950.
Ранее в понедельник, 20 сентября, "Газпром" решил не бронировать в октябре дополнительные объемы доставки голубого топлива европейским потребителям через газотранспортную систему Украины.

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