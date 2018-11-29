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На Украине обвинили Россию в блокировании портов в Азовском море
29 ноября 2018, 09:09 • 141 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море для входа и выхода судов. Об этом он написал в Facebook.
Reuters
«Заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море», — говорится в сообщении.
По его словам, действия российской стороны «свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона».
Он добавил, что целю заключается в том, чтобы «вытеснить» Украину.
Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Киева создать систему мониторинга безопасности в Азовском море. По его словам, сначала речь шла о создании некой военной базы на побережье Азовского моря, куда недавно были переброшены из Одессы судна «Донбасс» и «Корец», а теперь объявлено об инициативе МВД Украины.
Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News также оценил состояние ВМС Украины.
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