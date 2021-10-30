Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциальног...
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул т...
Главная / Политика

На Украине обвинили "Газпром" в получении сверхприбыли за счёт Европы

30 октября 2021, 06:45  •  170 • Политика
Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что "Газпром" пользуется своим доминирующим положением на рынке голубого топлива
Опубликованные данные о прибыли "Газпрома" за период с января по сентябрь 2021 года возмутили руководителя компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона. В отчёте компании, который был обнародован 29 октября, сообщается о чистой прибыли в 1,055 триллиона рублей. При этом годом ранее был зафиксирован убыток в 558,226 млрд. Выручка за отчётный период выросла более чем в 1,5 раза.
Макогон уверен, что таких сверхприбыльных показателей "Газпром" достиг "за счёт европейских потребителей". Также, по его мнению, именно компания-поставщик газа из России ответственна за энергетический кризис в Европе и повышение цен на газ, поскольку злоупотребляет своим "доминирующим положением" на рынке. Такую позицию Макогон высказал на своей странице в Facebook.
В то же время эксперты в числе причин, приведших к взрывным ценам на газ, называют недостаточную заполненность газовых хранилищ в Европе и высокий спрос на СПГ в Азии. В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее говорил, что дефицит газа возник из-за экономической политики Еврокомиссии. К тому же Европа недополучила 8 млрд куб.м топлива с Ближнего Востока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





170
Источник
Похожие новости
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
29 октября 2021, 23:45
США намерены выгнать 55 представителей российской дипмиссии
30 октября 2021, 03:15
Ливан стал изгоем арабского мира. Почему страны Персидского залива отворачиваются от Бейрута?
29 октября 2021, 21:25
Парламент Польши нашел способ отгородиться от Белоруссии: Стена длиной 100 км
29 октября 2021, 23:10
Разведка США оправдала Китай по COVID-19: Вирус не был генетически модифицирован
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
30 октября 2021, 00:55
Польшу исключили из совета Европейских судов
30 октября 2021, 00:15
«По сравнению с сентябрём увеличилась на 23,8%»: Голикова сообщила о росте смертности...
30 октября 2021, 03:15
Ливан стал изгоем арабского мира. Почему страны Персидского залива отворачиваются от ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против РФ
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
23 октября 2021, 09:40
"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления министра обороны
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.