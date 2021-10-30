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На Украине обвинили "Газпром" в получении сверхприбыли за счёт Европы
30 октября 2021, 06:45 • 170 • Политика
Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что "Газпром" пользуется своим доминирующим положением на рынке голубого топлива
Опубликованные данные о прибыли "Газпрома" за период с января по сентябрь 2021 года возмутили руководителя компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона. В отчёте компании, который был обнародован 29 октября, сообщается о чистой прибыли в 1,055 триллиона рублей. При этом годом ранее был зафиксирован убыток в 558,226 млрд. Выручка за отчётный период выросла более чем в 1,5 раза.
Макогон уверен, что таких сверхприбыльных показателей "Газпром" достиг "за счёт европейских потребителей". Также, по его мнению, именно компания-поставщик газа из России ответственна за энергетический кризис в Европе и повышение цен на газ, поскольку злоупотребляет своим "доминирующим положением" на рынке. Такую позицию Макогон высказал на своей странице в Facebook.
В то же время эксперты в числе причин, приведших к взрывным ценам на газ, называют недостаточную заполненность газовых хранилищ в Европе и высокий спрос на СПГ в Азии. В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее говорил, что дефицит газа возник из-за экономической политики Еврокомиссии. К тому же Европа недополучила 8 млрд куб.м топлива с Ближнего Востока.
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