На Украине обвинили "Газпром" в получении сверхприбыли за счёт Европы

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что "Газпром" пользуется своим доминирующим положением на рынке голубого топлива

Опубликованные данные о прибыли "Газпрома" за период с января по сентябрь 2021 года возмутили руководителя компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона. В отчёте компании, который был обнародован 29 октября, сообщается о чистой прибыли в 1,055 триллиона рублей. При этом годом ранее был зафиксирован убыток в 558,226 млрд. Выручка за отчётный период выросла более чем в 1,5 раза.

Макогон уверен, что таких сверхприбыльных показателей "Газпром" достиг "за счёт европейских потребителей". Также, по его мнению, именно компания-поставщик газа из России ответственна за энергетический кризис в Европе и повышение цен на газ, поскольку злоупотребляет своим "доминирующим положением" на рынке. Такую позицию Макогон высказал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперты в числе причин, приведших к взрывным ценам на газ, называют недостаточную заполненность газовых хранилищ в Европе и высокий спрос на СПГ в Азии. В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее говорил, что дефицит газа возник из-за экономической политики Еврокомиссии. К тому же Европа недополучила 8 млрд куб.м топлива с Ближнего Востока.