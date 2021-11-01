На Украине обвинили Молдавию и Литву в предательстве из-за России

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Кишинев и Вильнюс начали сотрудничать с Москвой

К зимнему отопительному сезону европейские страны подошли с огромным багажом проблем. На континентальный энергетический кризис повлияли как дефицит углеводородов, так и высокие цены на них. И тут уже политикам, в унисон критиковавшим строительство российского газопровода "Северный поток-2", стало не до союзнических отношений. Каждое государство начало действовать исключительно в своих интересах.

С критикой в адрес Литвы и Молдавии обрушился украинский оппозиционный депутат Вадим Рабинович. По мнению парламентария, эти страны предали Незалежную, когда начали сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Член Верховной Рады отметил, что Литва начала закупки электроэнергии у России, хотя до этого призывала Украину отказаться от этой идеи. Он также подчеркнул, что Молдавия подписала новый контракт с "Газпромом" сразу после того, как получила от Незалежной подарок в виде одного миллиона кубометров голубого топлива.

Политик сопроводил гневную запись с обвинениями в предательстве на своей странице в "Фейсбук" ироничной картинкой, на которой один мужчина бросает в избирательную урну в форме печки бюллетень, а рядом греется другой человек. Вероятно, это был намек на то, что Киев до сих пор не договорился с Москвой по поводу экспорта угля и газа.