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На Украине обвинили Меркель и Путина в срыве плана по вступлению в НАТО

11 ноября 2018, 12:09  •  60 • Украина
Украина могла получить план действий по вступлению в НАТО ещё в 2008 году, если бы не договорённость президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.
 
Reuters
 

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, перспектива вступления Украины в НАТО может появиться лет через 10.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь возложил на Меркель ответственность за потерю Украиной Крыма и ситуацию в Донбассе.

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