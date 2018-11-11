На Украине обвинили Меркель и Путина в срыве плана по вступлению в НАТО

Украина могла получить план действий по вступлению в НАТО ещё в 2008 году, если бы не договорённость президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, перспектива вступления Украины в НАТО может появиться лет через 10.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь возложил на Меркель ответственность за потерю Украиной Крыма и ситуацию в Донбассе.