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На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера
20 января 2020, 22:24 • 78 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
В ходе беседы украинский лидер подчеркнул, что Украина имеет все необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения расшифровки.
«Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки чёрных ящиков. Стороны согласились, что все остатки самолёта, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину», — указывается в сообщении.
Вместе с этим во время переговоров поднимался вопрос компенсаций родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.
Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что в Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.
Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.
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