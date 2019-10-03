На Украине образовалось новое поле политической борьбы

О формуле Штайнмайера, или Шанс не есть гарантия

После многочисленных проволочек, неоднократного изменения позиции на 180 градусов украинские представители подписали в Минске документ с так называемой формулой Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» (была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел Германии В.-В. Штайнмайером) предполагает порядок введения в действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей», то есть в ДНР и ЛНР. Формула имеет практический смысл лишь при наличии поправки в Конституцию Украины, устанавливающей, согласно пункту 11 Минских соглашений, постоянный характер особого статуса Донбасса.

Вечером 2 октября Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» «уступкой» по сравнению с текстом Минских соглашений, в котором постулировано: сначала принятие Украиной закона об особом статусе и фиксации его в конституции, затем проведение выборов.

Одной из причин, толкнувших Киев на подписание документа, было то, что «украинский вопрос» всё больше мешает Германии и Франции в их отношениях с Россией. Последняя «заминка» с подписанием документа была не «технической накладкой» – она питалась надеждой, что в поездке за океан Зеленскому удастся опереться на поддержку США. Однако не получилось. Трамп сказал Зеленскому ясно: «У вас большой прогресс с Россией, продолжайте его и закончите это несчастье… Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы. И я знаю, вы пытаетесь».

Со времён переворота в Киеве в феврале 2014 года официальный Вашингтон таким языком не говорил. Чтобы на ноябрьских выборах 2020 года Дональду Трампу не проиграть войну, которую ему навязали в связи с Украиной, американскому президенту придётся по-новому расставлять акценты в политике по отношению к Киеву и Москве. Отставки Курта Волкера и Александра Данилюка – преамбула перемен.

Однако решающую роль в подписании документа сыграла Москва, обусловившая возможность проведения встречи в «нормандском формате» официальной фиксацией «формулы Штайнмайера» с установлением последовательности действий по выполнению политической части Минских соглашений. «Мы хотим железные договоренности, потому что некоторые соглашения, которые были достигнуты ранее в Париже и Берлине, не соблюдаются Украиной», – сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимиру Зеленскому нужна встреча с Владимиром Путиным, поэтому украинский президент постоянно настаивает на скорейшем проведении саммита в «нормандском формате». Подписание документа в Минске, в принципе, открывает к этому дорогу. Однако послушаем, что говорил Зеленский на брифинге после подписания документа: «Если мы хотим провести выборы по украинским законам, они не могут пройти без российских пулеметов. Граница должна быть у нас. Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет».

2 октября Зеленский предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма: «Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее за сотрудничество с оккупационными властями».

То есть Зеленский хочет и Крым «освобождать», и Донбасс «деоккупировать». Уже ясно, что в переговорах, когда и если они начнутся, украинская сторона будет тянуть время и только. Идти такой «дорогой к миру» не согласятся ни воюющий Донбасс, ни «патриотическое» общественное мнение на Украине. Что касается «патриотов», они мобилизуются. Против документа, подписанного в Минске, сплотились «Национальный корпус» Андрея Билецкого (Белый Вождь объявил о начале бессрочной акции протеста), «Голос» Святослава Вакарчука, «Свобода» Олега Тягнибока, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, который переименовал «формулу Штайнмайера» в «формулу Путина» и напугал тем, что принятие означенного документа ведёт к «ослаблению и даже снятию» санкций против России.

Наконец, мирное сосуществование «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» с Киевом требует проработки по десяткам, если не сотням позиций. В Минских соглашениях сказано: эти позиции должны обсуждаться «в консультациях и по согласованию» с представителями республик Донбасса «в рамках Трехсторонней контактной группы». Для Киева этот вопрос окружён фигурой умолчания. Лишь постоянно подчёркивается: всё будет по украинским законам. Дескать, как захотим, так и будет.

Таким образом, на Украине образовалось новое поле политической борьбы. Президенту Зеленскому остаётся обеспечить принятие закона и при этом самому удержаться у власти.