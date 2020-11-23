На Украине обратились к российскому президенту с просьбой

Андрей Богдан. Фото: Groups Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Бывший глава офиса Зеленского просит Кремль пересмотреть Минские соглашения

Экс-руководитель администрации президента Украины Дмитрий Богдан решил обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину. Во время интервью журналистке Ксении Собчак он призвал главу РФ "сделать шаг назад", попросив президента России пересмотреть положения Минских соглашений о статусе Донбасса.

По мнению политика, необходимо сменить порядок действий, предусмотренных положениями документа о регионе, в котором в настоящее время ведутся боевые действия.

Сам Богдан уверен: уступки, на которые может пойти глава российского государства, станут со стороны последнего "поступком сильного" и его "победой". При этом экс-глава администрации президента Незалежной назвал алгоритм выполнения Минских соглашений "конфиденциальным", несмотря на публичное распространение документа.

Политик добавил, что не считает необходимым введение особого статуса Донбасса в конституции Незалежной. Такое положение, заявил он в беседе с Собчак, можно прописать в отдельно принятом документе.

В интервью Ксении Собчак Андрей Богдан назвал Степану Бандеру "героем" Украины, добавив, что его можно причислить к советским войнам, освобождавшим Незалежную от фашистской Германии.

Не так давно экс-руководитель администрации Зеленского заявлял, что действующий украинский лидер так и не исполнил ни одного обещания, данного Владимиру Путину во время нормандских переговоров.