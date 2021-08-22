|
На Украине обрадовались новым санкциям США против России
22 августа 2021, 12:55 • 44 • Политика
И призвали действовать против страны более "решительно"
В Министерстве иностранных дел Украины оценили новые западные санкции, введеные против России к годовщине инцидента с Алексеем Навальным в самолете. На официальном сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором отметили, что полностью поддерживают решение США.
Напомним, 20 августа Вашингтон ввел новые ограничения в отношении девяти физических лиц и двух организаций, которых они подозревают в причастности к отравлению Навального. Под санкции попали институт криминалистики ФСБ, а также институт экспериментальной военной медицины, которые, по предположению Соединенных Штатов, занимались развитием потенциала России в области применения химического оружия. Также рестрикции были наложены на двоих россиян и одно судно, причастных к строительству "Северного потока – 2".
Однако украинская сторона отреагировала только на меры США, введеные в связи с ситуацией с оппозиционером. В МИД Украины отметили, что санкции подразумевают запрет импорта из России стрелкового оружия и боеприпасов, а также экспорта в страну "ряда чувствительных категорий товаров двойного использования". В министерстве отметили, что подобные ограничения были введены Киевом еще в 2014 году.
"Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация", – написано в сообщении.
Также, по традиции, в МИД обратились к международному сообществу с просьбой принять более "решительные" действия в отношении России для "предупрждения ее деструктивной деятельности".
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2021, 02:05
|
17 августа 2021, 14:30
|
16 августа 2021, 06:25
|
17 августа 2021, 22:45
|
19 августа 2021, 06:50
|
16 августа 2021, 21:05
|
21 августа 2021, 13:05